Вражаючі форми зірки стали більш помітними, завдяки вбранню на тонких бретельках

Світська левиця Кім Кардашьян часто хвалиться своїми пишними формами, і цей випадок не став винятком

Відомо, що зірка займається випуском своєї косметики, пише Рoliteka.net. Деякий час тому Кім продемонструвала свотчи на руці, а також її зобразили в момент нанесення макіяжу.

Знаменитість обрала майку світло-коричневого кольору. Наряд підкреслив пишні груди Кардашьян. Завершувало образ волосся, зібране у високий хвіст. Перед такою жінкою не можна встояти.

За 14 годин пост зібрав майже мільйон лайків та багато коментарів від користувачів мережі.

Раніше ми писали, що красуня позувала в облягаючому сірому одязі без білизни на тлі пустельного пейзажу.

На її руках і шиї масивні прикраси у вигляді кілець, а сукня повністю обтягує її ідеальни груди і підкреслює талію. Образ доповнили сонцезахисні окуляри.

Каньє Уест, чоловік Кардашьян, загадково дивиться в бік, розставивши ноги.

В мережі прокоментували фото зіркової пари, назвавши подружжя «королем і королевою».

Раніше ми писали, що Інста-діва Кім Кардашьян зачарувала своїх шанувальників в мережі.

На знімках 39-річна світська левиця позує в білій одежі, яка як завжди вигідно підкреслює її пишні форми і плавні вигини. При цьому знаменитість як завжди позує без бюстгалтера.

На першому фото Кім Карадшьян одягнула білі шорти, топ і кардиган. А на другому – ультракоротку сукню з глибоким вирізом. Волосся знаменитість зібрала в хвіст, а взуття вирішила не надягати.

Як відомо, красуня також є власницею модного бренду Skims. Бренд випускає масу затишних речей на кожен день.

Раніше повідомлялося, що Кардашьян поділилася з шанувальниками кадрами з фотосесії для журналу 7 Нollywood в стилі ретро.

На знімках красуня позує з високою зачіскою у вбраннях, які відрізняються нескромним декольте.

На одному з кадрів вона постає у відвертій чорній сукні, розшитій паєтками, яка підкреслює пишні груди зірки. На іншому на ній чорний жакет і спідниця з величезним розрізом, а на третьому знімку вона – в оригінальному вбранні з розрізом до пупка.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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