Екссолістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва похвалилася ефектним вбранням і макіяжем перед усіма

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Збиралася на зйомку Незвичайного Новорічного вогника, зробивши акцент на губах. А який мейк ви надаєте перевагу?», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Джанабаєва позує в «повній бойовій готовності» у чудовому блакитному вбранні, з-під якого виглядає біла кофточка. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Яка шикарна», «ось це так! Прямо Мадонна», «дуже красива», «моя красуня», «Вогонь», «Очі просто краса», «боже, яка гарна», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Альбіна Джанабаєва з Валерієм Меладзе зараз, схоже, переживають творчий, як виконавці і особистий, як пара – підйоми.

останнім часом пара записала спільний хіт, часто виступає з його презентацією, показується разом на публіці – такі позитивні настрої відбиваються і на зовнішності артистки Джанабаєвої і на її сольній творчості.

Так на новому опублікованому відео артистка на яскравому тлі спецефектів виступила в чорному вбранні з горизонтальною лінією декольте. Візуально вбрання схоже на комбінезон з пишним акцентом на комірі. Вбрання вигідно підкреслив струнку фігуру російської виконавиці.

Альбіна Джанабаєва, як личить художник, намагалася догодити публіці – активно рухалася на сцені, посміхалася і т. д.

«найголовніше.......

що ви є у мене! ❤❤❤», - підписала артистка кадри свого виступу в Санкт-Петербурзі.

Шанувальники нахвалюють Джанабаєву, пишуть про її природного харизмі, чарівності і краси:

«Ви просто чудові!!! ❤»

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.