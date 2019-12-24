Відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася фото з виступу
Наталя в цей раз виступила на сцені у червоному шикарній сукні з невеликим декольте. Могилевська сіла на підлогу в позі лотоса. На першому фото вона дивиться в бік камери, а на другому повернулася на кого-то за кадром. Про це пише Politeka.
"Як думаєте, що в цей момент відбувалося на сцені?", - написала Могилевська.
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Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Демонстрація поз з йоги", "Поза йоги", "Розмовляли з глядачами)", "Лекція".
Раніше ми повідомляли, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте.
Могилевська в цей раз стала публіці в червоному шикарній сукні. Артистка ходить по сцені і співає пісню "Я покохала". Декольте у співачки дуже значна, як і розріз на нозі.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:
"Наталочка. Умничка захоплююся Вами. Так тримати.", "Як завжди нова пісня - Хіт!!!!!", "Розумниця і 'орач'. Дякую за творчість!".
Повідомлялося, що Могилевська нагнулася в прозорій спідниці і показала свого ідеального чоловіка.
Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе у чорному жакеті і повністю прозорій спідниці.
На фото Могилевська позує в чорному жакеті-плаття з поясом і прозорій спідниці. Наталія впевнено дивиться в бік камери, примруживши очі. На її шиї помітні масивні прикраси у вигляді декількох рядів намиста, а пальці правої руки сяє величезний перстень.
«Дівчата, якщо у відносинах з чоловіком у вас все чудово, швидше за все, це манекен 😂», – прокоментувала вона своє незвичайне фото поруч з манекеном у чоловічому костюмі.
В коментарях шанувальники співачки зазначили її образ і почали ділитися своєю мудрістю про чоловічому полі.
Нагадаємо, Могилевська налякала українців різкими змінами у зовнішності
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