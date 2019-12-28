Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка, телеведуча Елена-Крістіна Лебідь приголомшила мережу фото в купальнику
Як передає Рoliteka.net, знімок з'явився в мікроблозі ведучої в Instagram.
На знімку дівчина позує на пляжі в одній з жарких країн. На ній надітий бірюзовий купальник, а обличчя приховали сонцезахістні окуляри.
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«Фотка з назвою: «Да видихни вже! Це не галлюны! Це РЕАЛЬНО ВІДПУСТКа!»☀️⛱⛵️🤩🤩🤩"» - підписала знімок вона.
Користувачі мережі неоднозначно сприйняли фото.
В коментарях більшість відзначили, що Христина дуже худа і побажали їй трохи поправитися. Однак виявилися і такі, хто захопився фігурою телеведучої.
"Сміти❤️але можна тебе погодувати? ❤️"» " Дуже худа, потрібно трохи поправитися. Вже черезчур», «Кріс, ну це вже анарексия якась( бережи себе, і хорошого відпочинку», «Чого ти така худаяя???», «Дивлюся на це фото і відчуваю себе такою товстою ( ви така худенька і красива 😍», «Тобі треба терміново худнути!!!💕», «Хочеться вас пригостити солоденьким😘😘😘», «Це фотошоп або анорексія», «Про боже, скилет який😶🙄😮», - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь змусило українців забути про проблеми і посміятися над її забавним відео.
Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Инстраграм відео з «маскою», яка зробила їй милі кіски з бомбонами.
У кадрі вона їде на машині і намагається поправити намальовані додатком окуляри і смикнути себе за косичку, посміхається і кривляється.
Нагадаємо також, що Олена-Крістіна Лебідь наділу курточку з квітковим принтом, бордові джинси і білі кросівки. Дівчина встала посередині серйозних колег, широко посміхаючись.
Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».
Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».
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