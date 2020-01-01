43-річний російський гуморист Максим Галкін, чоловік 70-річної співачки Алли Пугачової, вирішив оригінально привітати шанувальників з новим 2020-м роком

Як передає Politeka.net, артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram фрагментом з мюзиклу "За двома зайцями" (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця). В кадрі молодий Галкін з Примадонною і іншими артистами співають новорічну пісню.

"Всього-то 17 років минуло 🎅🏻🕺🏻💃🏼🥳 #новыйгод2020", - підписав відео гуморист.

Коментуючі перейнялися настроєм Галкіна понастальгірувати. Деякі користувачі відзначили, що на сьогодні Максим виглядає привабливіше, ніж тоді, в 2003-му.

"А Галкін зараз симпатичніше 😁"

"Це не багато) З Наступаючим сім'ю Пугалкіних! 🎉"

"Макс з кожним роком тільки гарнішає)"

"Ви ,Максим, з Аллою Борисівною стали ще молодше ..щастя Вам 💕"

"Мій улюблений новорічний мюзикл❤️тільки вчора дивилася😍"

"За двома зайцями-найкращий новорічний фільм, чудові актори"

"Господи, напам'ять знаю весь тест даного ШЕДЕВРА😍"

"Тільки закінчила дивитися. На цьому моменті аж розплакалася) улюблений новорічний фільм!"

Раніше ми повідомляли, Галкін показав у соцмережі, як разом з 6-річним сином Гаррі пишуть листа Діду Морозу. Вірніше, писав хлопчик, а турботливий батько йому в цьому допомагав. У кінці відео, коли лист був готовий, вони запечатали його в конверт і вирішили відправити "дідусеві" поштою.

"Гаррі пише лист Діду Морозу 😍 Суть прохання не публікую, бо це все-таки особиста переписка 😀 #дедмороз", - підписав ролик Галкін.

Коментуючі помітили, що Гаррі добре вміє писати, незважаючи на те, що малятку ще тільки належить разом з сестричкою-близнючкою Лізою піти в школу.

"У вас чарівні діти❤️"

"Що то запізно🤔 встигне до Діда Мороза дійти?😉😄" - "встигне, дід мороз поруч 😂😂"

"Який розумний 😍😍👍"

"Діти небалувані прості які молодці"

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав своє 15-метрове гідність