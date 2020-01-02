ALEKSEEV розкрив, чому не подарував своїй коханій Віа Грі подарунок на Новий рік

Співак Нікіта ALEKSEEV розповів про свої примхи у випуску «Слава+», повідомляє Люкс ФМ (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Співак зізнався в інтерв’ю, що він нікому на дарує подарунки і це його негативна сторона характеру.

«По-перше, я не можу піти і знайти подарунок через впізнаваності. По-друге, розбудити в собі це бажання дуже важко, тому що в основному всі мої думки в роботі, в моїй музиці, в моїх концертах. На даному етапі просто немає часу, щоб піднести приємний сюрприз», - підкреслив Нікіта.

Також він заявив, що просто не вміє дарувати подарунки.

«Одна з причин чому я не дарую подарунки - я не вмію цього робити. Я не знаю, який запах любить моя тітка, я не знаю, який одяг вони вважають за краще. Я в цьому плані дещо не уважний», - зізнався ALEKSEEV.

Нагадаємо, що популярна співачка й учасниця колективу «ВІА Гра» Уляна Синецька закрутила роман з популярним українським виконавцем. «Моя зірка», - йдеться в повідомленні виконавця Микити Алєксєєва.

Уточнимо, що пара довгий час не коментувала можливі відносини між один одним. Однак зараз це підтвердила і сама Синецька, опублікувавши спільне фото з чоловіком.

Обидва виконавця закрили можливість коментувати, тому шанувальники не змогли висловити свою думку.

Співачка Міша Романова ще з часів відбору в зоряний проект ВІА Гра показувала характер і демонструвала кілька екстравагантну манеру поведінки. Собі артистка «не змінює» і продовжує епатувати публіку екстравагантними вбраннями.

Так нещодавно артистка з'явилася на світському заході в тісному блискучому корсеті, піджаку, зі стильною вечірньої укладанням. До останніх пунктів «способу» артистки всім шанувальникам практично немає ніякого діла, зовсім інше – її значне декольте.

На опублікованому співачкою фото видно її груди, практично вся, за винятком, мабуть, найбільш пікантних її частин, деякі з передплатників припустили, що груди у артистки силіконова, деякі – пишуть про її неземну красу, деякі про те, яка вона розумниця.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА ГРУ, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.