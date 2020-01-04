Колишня зірка групи "ВІА Гра", Санта Дімопулос, опублікувала новий гарячий пост

Артистка, яка зовсім недавно стала мамою, не втомлюється демонструвати свою ідеальну фігуру, пише Рoliteka.net.

На новому знімку Санта позує на дивані в рожевому платті, яке она підпоясала, тим самим підкресливши тонку талію.

Дімопулос розпустила хвилясте волосся, яке прикрило її груди. Виглядає зірка щасливо.

З нею позує маленька собачка.

"Ось і настав 2020💫 Згідно нумерологічному календарю - рік повільного росту і спокою. Я вважаю, що це - невід'ємні компоненти жіночого щастя, тому саме їх я вам і бажаю в новому році, мої улюблені ❤️", - написала зірка.

За 17 годин пост співачки зібрав майже 15 тисяч лайків та багато коментарів.

"Santa Godess beauty❤️❤️❤️", "принцесссаа😍😍😍", "З Новим роком Вас 💫💫💫взаємно 💕", "І вам всіх благ🙏🌞❣️", "чудова Собачка", "Те, що доктор прописав👌З 2020-им!", "Too cute 🌸😍😍", "Позитивчик", "З Новим Роком", "Просто феєрверк емоцій на фотці ❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Санта !😍💎щастя і благополуччя в новому році!🎉🎉", "Санта, у Вас Мега гарна посмішка!", "Класна фотка👍👏Собачка просто мрія❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос стала перед дзеркалом у прекрасному – стриманому і в той же час святковому вбранні – частково чорному обтягуючому платті з відкритими елементами на спині.

Артистка прибрала волосся назад і посміхається в камеру. Шанувальники пишуть під фото про те, що і до пологів, і після – модель виглядає приголомшливо.

Раніше повідомлялося, що Санта Дімопулос продемонструвала практично все, чим нагородила її природа.

Екзотична красуня полонила серця багатьох українців.

На «літньому» опублікованому артисткою фото частково видно її груди – в стильному темному в білий горох купальнику і сорочці артистка виглядала неповторно. До речі сказати про «неповторності»: багато з її фанатів відзначають зовнішню схожість артистки зі світовою знаменитістю Кім Кардашьян.

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