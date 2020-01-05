Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Як відомо, співачка досить часто подорожує і показує пікантні фото з відпочинку. А не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку. З цього приводу пара представила безліч кадрів і навіть здивувала шанувальників Instagram нової підбором кадрів.

Так, зірка зробила веселе відео, на якому показала свій рожевий валізу, віконце літака, Потапа, який завдав тканинну маску на обличчя під час польоту, готель, куди вони прибули, шведський стіл з фруктами.

Після чого Настя поділилася жаркими кадрами прямо з басейну, вона позувала в крихітному купальнику з тонкими зав'язками чорного відтінку.

А перед весіллям, минулої весни минулого року, артисти показали неймовірний результат — одна тільки Настя скинула 20 кг і блиснула в стильному вбранні. Потап не залишився в стороні з і скинув у вазі не менше своїй коханій. До того ж походи в зал і фото звідти стали вже своєрідною традицією, сама ж Каменських каже, що іноді результат походів помітний у когось раніше, у когось набагато пізніше, але він завжди є і не варто здаватися.

Варто відзначити, що всього кілька днів тому співачка показала, як запалює з коханим чоловіком в нічному клубі, вразивши всіх своїми танцями перед шанувальниками. А після артистка підкорила мережа ніжним знімком, на якому мило позувала з Потапом.

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