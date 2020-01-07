Популярний український танцюрист Влад Яма поділився архівних знімком, на якому видно НП в день його весілля

Як повідомляє Politeka, кадрами він поділився в Instagram.

Так, Влад Яма вирішив показати підписникам архівні знімки з 2014 року, коли була відіграна весілля. На одному з них чоловік позує з пластиром на голові.

«В день весілля, вранці, попередньо я розрубав собі голову. На щастя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що фотографія була зроблена 29 вересня. Крім неї, Яма також поділився знімком зі своєю дружиною. Однак шанувальники танцюриста залишилися безмовні – кадрами він поділився в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, український хореограф, шоумен Влад Яма відпочивав в Майамі.

Українська зірка опублікував знімки, на яких крім нього, відображені дружина і син, а також один.

Судячи з кадрів, шоумен провів чудовий і веселий відпочинок. На одному зі знімків Яма постав у шубі, смішних шкарпетках і кепці.

На іншому фото Влад позував на пляжі в синіх плавках. Чоловік усміхався і щурился на сонці.

А дружина знаменитості позувала у відвертій топі і довгим хвостом. Дівчина гарно вигнулась і продемонструвала свою шикарну фігуру.

"Ах, як хочеться повернутися...😲😲😲 @dimich_wnfit @liliya_yama #miami #miamibeach #майамі #майамибич #канікули", - підписав фото Яма.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.