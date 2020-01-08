Чоловік російської співачки Алли Пугачової, Максим Галкін, опублікував фото в компанії дружини

На фотографії зображені Галкін з Пугачовою разом з друзями, пише Рoliteka.net. Алла з'явилася в чорній кофті, яка трохи спустилася з її плечей і світлих брюках-кльош. Великий чорний пояс підкреслив тонку талію примадонни.

Артист Галкін вибрав чорні сорочку з квітковим принтом і джинси.

Подружжя разом з гостями позувало у гарної ялинки.

"Традиційна різдвяна вечеря у друзів 😊 Спасибі Аліку і @idadostman за гостинність!", - підписав знімок Максим.

За 15 годин пост гумориста зібрав майже 500 тисяч лайків та багато коментарів. Більшість користувачів мережі звернули увагу на молодий вигляд 70-річної Пугачоої.

"Борисівна чудова! 😍", "Яка Аллочка -Суперррр!!!Ах яка Красуня!!!!Любимо Вас!!!💕💕💕💕💕💕Спасибі Максим!!!!😍💋💋💋💋💋👏👏👏👏", "ОЙ ЯКІ ВСІ СВІЖІ 🤗🔥 Відпочили", "Алло, ви дівчинка ! Макс, виглядає навіть старше", "Вау😍Розкішна Алла Борисівна♥️Як завжди 👏🏼", "Так Аллочка 70 років краще виглядає ніж 20 річна дівчина хороший фотошоп Галкін зробив😄", "Яка Алла красуня😍🔥", "Борисівна лялечка ❤️", "Алла стильна красуня 😍", "Алла Борисівна 🔥🔥🔥 з Різдвом!!!! Міцного здоров'я всім рідним!!!💎", "Борисова, Ві як дівчинка😍😍😍👍", "Подумала, нічого собі у Алли довга рука", "з фотошопиком перебір.", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова показала в мережі одне з найбільш невдалих селфи. Співачка привітала шанувальників з Різдвом в Instagram.

«Запали свічку й помолися. З наступаючим Різдвом!», – вона підписала знімок.

Свій пост вона супроводила фото, на якому видно лише частину її обличчя крупним планом. Багато хто вважає цей знімок невдалим, про що і написали в коментарях під фото зірки. Деякі ж відзначили, що на фото Алла Борисівна схожа на Мону Лізу.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова здивувала шанувальників новим знімком в дивній позі.

Вона сиділа на стільці , задерши яскраву спідницю і представив на загальний огляд свої оголені ноги.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.