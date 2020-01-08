Внучка легендарного актора Михайла Боярського Катерина показала фото з відпочинку

На знімку Катерина позує на дерев'яній підлозі, а ззаду можна побачити хвилі моря. Боярська здалася в цей раз в одному купальнику. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Казкова дівчина!!!", "Ти зірка", "Катерина Ви як завжди прекрасні! З минулими Вас святами", "Мила гарна дівчина", "Де ваш мушкетер, ну хоча б гвардієць?", "Як Афродіта з піни виникла", "Чудового відпочинку, Вам, Катерино !!!!!!", "Ох охо аж подих ледве переводжу від твоєї божественної краси".

Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Боярського вразила своєю перевагою перед Галкіним.

Внучка легендарного актора Михайла Боярського Катерина показала відрізок відео, де вона з батьком і дідусем спілкується з російським телеведучим Максимом Галкіним.

На відео Катерина, швидше за все, в чорному боді. Також можна помітити самого Михайла Боярського, а також батька дівчини - Сергія. Дідусь прийшов в улюбленій капелюсі, а батько в костюмі. Онучка розповіла, що її дражнили в школі "Тисяча чортів" і запитували: "Чому не в капелюсі?" з-за дідуся.

"А як ви вважаєте, на кого я схожа більше? На тітку, бабусю або дідуся?)", - написала під відео Катерина.

Повідомлялося, що онука Боярського ледве втиснула шостий розмір грудей в купальник.

Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала ідеальні форми в купальнику.

"Today", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Катерина стоїть в одному халаті і купальнику, демонструючи апетитні форми. На це звернули увагу і шанувальники дівчини.

"Вогонь", "Катька, дуже соковито", "Це вже занадто, Катя. Не можна бути такою гарячою", "шикарна дівчина", "ось це ідеальні форми!", - пишуть вони.

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