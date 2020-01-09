Маша Єфросиніна показала струнку фігуру в купальнику і подякувала фанатів за мотивацію

40-річна телеведуча відправилася відпочивати на морі в компанії свого чоловіка та двох дітей. Знаменитість насолоджується теплом і сонцем, а також не упускає можливості похвалитися новими фотографіями з пляжу.

Як повідомляє Politeka, в розділі Сторіс свого Instagram Єфросиніна продемонструвала свій новий пляжний лук. Вона зробила селфі в рожевому слитном купальник без бретелей, але з оригінальним поясом-вставкою. Свій образ ведуча доповнила великими сонцезахисними окулярами.

«Мамасіта із реді фо зе біч» (Мамасіта готова до пляжу), - підписала знімок зірка.

Також Єфросиніна записала коротке відео в тому ж вбранні. На ньому вона подякувала шанувальникам за підтримку та увагу до її попередніх пляжних фото.

«Боже, дівчатка! Я ще ніколи так швидко не отримувала мільйон компліментів до фото! Спасибі вам! Це ви моя мотивація!», - написала Маша.

Нагадаємо, до цього ми писали про те, що Маша Єфросиніна жахнула різкими змінами у зовнішності.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна різко змінилася у зовнішності та видалася всім.

Так, можна побачити, що Єфросиніну знімають з оригінальною маскою, з-за чого її обличчя змінився до невпізнання.

«Бля*а-муха. Ой, я знову матюкнулась і мене будуть проклинати знову», - сказала вона, побачивши своє обличчя.

Уточнимо, що шанувальники Єфросиніної не змогли висловитися про інцидент, оскільки кадрами ведуча поділилася в Сторіс.

Також повідомлялося, що Єфросиніна вразила відвертим зізнанням про 15-річну дочку.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як їй відпочивалося без дітей.

Нещодавно зірка телебачення Маша Єфросиніна насолодилася відпочинком в Мексиці. Про це жінка розповіла в ефірі програми «Зоряний шлях». Маша Єфросиніна відпочивала разом з коханим чоловіком і донькою у відомому Канкуні, однак молодшого сина – сім'я залишила вдома.

Нагадаємо, Єфросиніна спустила купальник і показала свій скарб крупним планом.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна в піжамі виставила напоказ своє головне багатство: "Ну навіщо так ідеально?".

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна жахнула різкими змінами у зовнішності: «Будуть проклинати!».