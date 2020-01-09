Маша Єфросиніна показала струнку фігуру в купальнику і подякувала фанатів за мотивацію
40-річна телеведуча відправилася відпочивати на морі в компанії свого чоловіка та двох дітей. Знаменитість насолоджується теплом і сонцем, а також не упускає можливості похвалитися новими фотографіями з пляжу.
Як повідомляє Politeka, в розділі Сторіс свого Instagram Єфросиніна продемонструвала свій новий пляжний лук. Вона зробила селфі в рожевому слитном купальник без бретелей, але з оригінальним поясом-вставкою. Свій образ ведуча доповнила великими сонцезахисними окулярами.
«Мамасіта із реді фо зе біч» (Мамасіта готова до пляжу), - підписала знімок зірка.
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Також Єфросиніна записала коротке відео в тому ж вбранні. На ньому вона подякувала шанувальникам за підтримку та увагу до її попередніх пляжних фото.
«Боже, дівчатка! Я ще ніколи так швидко не отримувала мільйон компліментів до фото! Спасибі вам! Це ви моя мотивація!», - написала Маша.
Нагадаємо, до цього ми писали про те, що Маша Єфросиніна жахнула різкими змінами у зовнішності.
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна різко змінилася у зовнішності та видалася всім.
Так, можна побачити, що Єфросиніну знімають з оригінальною маскою, з-за чого її обличчя змінився до невпізнання.
«Бля*а-муха. Ой, я знову матюкнулась і мене будуть проклинати знову», - сказала вона, побачивши своє обличчя.
Уточнимо, що шанувальники Єфросиніної не змогли висловитися про інцидент, оскільки кадрами ведуча поділилася в Сторіс.
Також повідомлялося, що Єфросиніна вразила відвертим зізнанням про 15-річну дочку.
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як їй відпочивалося без дітей.
Нещодавно зірка телебачення Маша Єфросиніна насолодилася відпочинком в Мексиці. Про це жінка розповіла в ефірі програми «Зоряний шлях». Маша Єфросиніна відпочивала разом з коханим чоловіком і донькою у відомому Канкуні, однак молодшого сина – сім'я залишила вдома.
Нагадаємо, Єфросиніна спустила купальник і показала свій скарб крупним планом.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна в піжамі виставила напоказ своє головне багатство: "Ну навіщо так ідеально?".
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна жахнула різкими змінами у зовнішності: «Будуть проклинати!».