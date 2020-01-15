Зірка українського шоу-бізнесу і колишня учасниця групи «Віа-Гра» Санта Дімопулос насолоджується материнством

14 вересня вона народила доньку, малу Софію. Зараз зоряна мама з нею і сином Даніелем насолоджуються відпочинком в ОАЕ. Нове фото Санта показала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Рoliteka.net.

На знімку вона тримає чотиримісячну Софію на руках, перебуваючи в басейні. Потрібно відзначити, що постать Дімопулос після пологів гідна поваги та заздрощів. Зірка повідомила, що у дитини був міні-день народження 14 січня — їй виповнилося 4 місяці, ну а сама вона поза себе від щастя.

«Сьогодні нашій принцесі 4 місяці. Вона однією посмішкою робить з мами і тата желе. Моя синьоока, білошкіра, русява красуня! Ну і нехай я виглядаю поруч, як мексиканська няня, але щасливішими себе не пам'ятаю», — поділилася Санта.

У коментарях користувачі привітали маму і доньку з її днем, а також захоплювалися красою Санти Дімопулос.

«Кажуть що дівчинка буде щасливою якщо схожа на тата....❤️в моєму випадку "спрацювало"😂😂😂», «наша дівчинка в будь-якому випадку буде щасливою) Стільки любові навколо неї ❤️», «Обожнюю твоє почуття гумору 👏🏼😂😂😂😂😘😘😘 щастя маленькій принцесі і міцного здоров'я ❤️❤️», «Коротше , копія чоловік видалася донька . Дені - копія Джеджула . Значить заради відновлення справедливості потрібен третій , або третя - копія Санти )))», «Це ж треба) я думала ваші гени сильніші будуть)) вітаю❤️», «Вітаю вас, красоточки , будьте щасливі і здорові 😍💖», «Мої дівчатка 😂😍♥️ З маленьким ювілеєм!», «Блакитноока? Клас😍😍😍4 місяці на цій Планеті 🌹Вітаю 😘😘😘😘», «Обожнюю, моя мексиканська няня і біла булочка❤️😂😘😘», «Від усього серця вітаю вашу манюничку з її Днем народження! Ви такі гарні! Приємно дивитися на вас! Будьте щасливі», – відзначили в соцмережі.

Не стрималася від жарти Дімопулос навіть співачка Віра Брежнєва:

«Мексиканська няня 😂😂😂🙈 👏👏», – прокоментувала вона.

Також Санта зазначила в сториз, що трохи почала сумувати за сценою і показала тіло після пологів у повний зріст.

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