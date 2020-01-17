Гуморист Максим Галкін не посоромився і порадував публіку історіями з сімейного життя з Аллою Пугачовою

Про це пишуть Дні.

Як відомо, не так давно Максим Галкін давав концерт у Кремлівському палаці. Він одразу попередив глядачів, що у нього немає сценарію виступу, тому він буде імпровізувати.

Під час виступу він згадав фразу президента РФ Володимира Путіна про імпортозаміщення і заявив, що їхня зіркова сім'я стала прогресивною.

"Алла відразу сказала: "Я вже давно поміняла болгарина на вітчизняного виробника!" Тому ви вже зрозуміли, що родина у нас дуже навіть прогресивна, так?" – звернувся до залу гуморист Максим Галкін.

Глядачі відразу ж вибухнули сміхом і засипали його оплесками.

Гуморист також згадав випадок, як під час одного з виступів, зображуючи співачку і дочка примадонни Крістіну Орбакайте, він відчув, що у нього розірвалися штани, починаючи від пояса і закінчуючи причинним місцем.

Згадавши рада Світлани Моргунової, яка тривалий час оголошувала вихід Галкіна на сцену, гуморист став низько кланятися. Увесь час йому довелося пересуватися, не повертаючись до глядачів спиною.

Раніше ми розповідали про те, як Максим Галкін їдко змішав з брудом російську владу. В інтерв'ю гуморист заявив, що на території Росії нічого не мінялося вже протягом багатьох років, так і змінюватися не буде.

За його словами, ситуація в нинішній Росії взагалі нічим не відрізняється від того, якою вона була під час царювання Миколи I (мова йде про 1825 – 1855 роках), коли посилилася цензура, гнобилася свобода слова, влаштовувалися гучні суди над тими, хто мислив інакше.

Також Максим Галкін раніше не дуже схвально висловився про пропагандистах Кремля, які продовжують поливати брудом ворогів Володимира Путіна.

Під час виступу він заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну. За його словами, російським каналам коштувати приділити більше уваги проблемам власної країни.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав своє 15-метрове гідність.

Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна.