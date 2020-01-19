Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала популярною завдяки проекту "Орел і Решка", показала знімки з Буковелі

На фото Нікітюк позує в лижному костюмі і спеціальній захисній масці, яку підняла вище очей. Знаменитість вирішила не зав'язувати волосся у хвіст. Леся трохи вигнулась в бік і сперлася об огорожу. На другому знімку зірка вже дивиться вниз і при цьому посміхається. На третьому фото Леся позувала більш серйозно. На тлі можна побачити сніг і ліс. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сама не вміє кататися і мені не дає", "Не встигла стати на лижі, вже впала", "Хлопчик, не проїжджай між ніг", "Це ж Леся, давай я її на борді собью, а ти знімеш сторіс", - підписала цитатами Леся фотографії.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під світлинами:

"Шикарна Леді. Коли прикольчики свої висловлює зрозумілою для гумору мовою", "Красуня", "Просто прелесть", "Так його палицею", "А що ти хотіла", "Леся, ти молодець. Я теж через це пройшла", "У лижників перевага - палки".

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Телеведуча Леся Нікітюк стала винятком із загальної маси, вирішивши влаштувати собі по-справжньому зимовий відпочинок. Так, українська телеведуча відправилася підкорювати схили на український гірськолижний курорт Буковель.

Яскравими кадрами з засніжених гір Леся поділилася на своїй сторінці в блозі Instagram. Зірка зображена в червоній шубі Санта Клауса і чорному лижному костюмі, а також новорічної шапочці з білим помпоном. Зверху на шапочці надіті спеціальні лижні окуляри.

Повідомлялося, що Нікітюк похвалилася видом після гарячої тренування в спортзалі.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.

Так, нещодавно знаменитість похвалилася в розділі Сторі чином, зробленим спеціально для зйомок шоу "Хто проти блондинок". А сьогодні артистка показала невелике відео, зроблене в програмі "Тік-Ток".

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