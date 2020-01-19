Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала популярною завдяки проекту "Орел і Решка", показала знімки з Буковелі
На фото Нікітюк позує в лижному костюмі і спеціальній захисній масці, яку підняла вище очей. Знаменитість вирішила не зав'язувати волосся у хвіст. Леся трохи вигнулась в бік і сперлася об огорожу. На другому знімку зірка вже дивиться вниз і при цьому посміхається. На третьому фото Леся позувала більш серйозно. На тлі можна побачити сніг і ліс. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сама не вміє кататися і мені не дає", "Не встигла стати на лижі, вже впала", "Хлопчик, не проїжджай між ніг", "Це ж Леся, давай я її на борді собью, а ти знімеш сторіс", - підписала цитатами Леся фотографії.
Гросу ледве втримала пишні принади в сміливому декольте: «ідеальний розмір»
Головне за ніч: різке погіршення стану Зеленського, трагедія на Донбасі і ривок долара
«Величне століття» п'ять років потому: як зараз виглядає головна наложниця османського султана, гарячі фото
Ненафарбована Джанабаєва заговорила про вбивство, Меладзе не стримався: "Ну, яка ж..."
Фанати встигли залишити кілька коментарів під світлинами:
"Шикарна Леді. Коли прикольчики свої висловлює зрозумілою для гумору мовою", "Красуня", "Просто прелесть", "Так його палицею", "А що ти хотіла", "Леся, ти молодець. Я теж через це пройшла", "У лижників перевага - палки".
Раніше ми повідомляли, що грайлива Нікітюк перетворилася в гарячу Снігуроньку.
Телеведуча Леся Нікітюк стала винятком із загальної маси, вирішивши влаштувати собі по-справжньому зимовий відпочинок. Так, українська телеведуча відправилася підкорювати схили на український гірськолижний курорт Буковель.
Яскравими кадрами з засніжених гір Леся поділилася на своїй сторінці в блозі Instagram. Зірка зображена в червоній шубі Санта Клауса і чорному лижному костюмі, а також новорічної шапочці з білим помпоном. Зверху на шапочці надіті спеціальні лижні окуляри.
Повідомлялося, що Нікітюк похвалилася видом після гарячої тренування в спортзалі.
Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.
Так, нещодавно знаменитість похвалилася в розділі Сторі чином, зробленим спеціально для зйомок шоу "Хто проти блондинок". А сьогодні артистка показала невелике відео, зроблене в програмі "Тік-Ток".
Нагадаємо, Нікітюк з Полякової залізли на стіл і приголомшили пікантною витівкою
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк опинилася у сніговому заметі, ледь не втративши одяг
Також Politeka писала, що Нікітюк розстебнула куртку і влаштувала гарячу фотосесію в горах