Замість Росії новим фаворитом шоу стала Італія, повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційний сайт конкурсу

Поки в Україні ще триває національний відбір на Євробачення 2020 букмекери вже активно приймають ставки на можливих переможців. Судячи опублікованій на сайті конкурсу статистикою, нинішнім фаворитом є Італія. Її шанси на перемогу оцінюються 8%.

На другому місці розташувалася Росія з 7% ймовірності перемоги її учасника. Відзначимо, що в попередній версії рейтингу РФ займала першу сходинку. Третє, четверте і п'яте місце приділяти між собою країни Північної Європи - Данія, Швеція та Норвегія.

Україна посідає дев'яте місце в таблиці. Втім, поправити ситуацію наша країна зможе після оголошення результатів Нацвідбору.

Згідно з даними сайту Євробачення 2020, коефіцієнти зібрані у букмекерів, які приймають ставки на конкурс пісні Євробачення 2020. Коефіцієнти можуть бути змінені, і їх можна розглядати як прогноз букмекерських контор: хто переможе на Євробаченні-2020.

Також на сайті можна знайти інформацію, що 8 і 15 лютого відбудуться півфінали українського відбору. У них візьмуть участь такі артисти.

Представник України на конкурсі визначено у фіналі 22 лютого.

Конкурс пройде в першій половині травня 2020 рік у Роттердамі, Нідерланди. Незважаючи на те, що більша кількість учасників ще невідомо, букмекери активно принмают ставки.

12 травня відбудеться перший півфінал конкурсу, 14 травня – другий, а 16 травня – в гранд-фіналі журі-країни і шанувальники артистів проголосують за улюблених виконавців і виберуть переможця Євробачення цього року.

Нагадаємо, "сумасшествие" Кондратюка і "розрив" від Сердючки

А ще Politeka писала, що мама Сердючки вразила зовнішністю у звичайному житті

Також Politeka повідомляла, що Сердючка спантеличила заявою про Євробаченні і дала українцям надію



