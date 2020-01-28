Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, постала у витонченому образі
Дівчина продемонструвала струнку фігуру, позуючи на пляжі, пише Politeka.net. Дівчина виставила напоказ свої достоинсва - стрункі ніжки і пишні груди.
Алла з'явилася у сукні, по всій видимості, без бюстгалтера. Красуня виставила вперед ніжку і подивилася в об'єктив. На ній також є мереживна накидка. Образ дочки Добкіна завершив масивний обруч та хвилясте волосся.
На другому фото Алла позує, стоячи прямо, накидку вона одягла на плечі. Дівчина похвалилася ідеальною зовнішністю, а зокрема, тонкою талією.
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Позаду Алли виднівся океан і будиночки, які розташувалися над водою. Чистий пісок і красиве небо - чудово виглядало на фото.
"Спасибі @dot.brand за мій наряд😘💋 і мамі за ноги😂😘", - підписала фото Алла.
За 40 хвилин пост дівчини зібрав понад 1000 лайків. Михайло Добкін навіть залишив коментар під фото красуні-дочки: "Чапля", - написав він. А у відповідь отримав: "Спасибі чапиль💋".
Також публікація отримала й інші коментарі.
"Насті за фото?", "там як не сфоткай, відмінно буде)", "огогого!!!🔥", "Вау🌹💕", - написали користувачи мережі.
Раніше ми писали, що зараз сім'я Добкіних перебуває на відпочинку.
На одному з останніх фото в Instagram Алла позувала поруч з батьком і бабусею. Для прогулянки вона вибрала плаття, яке показало її ніжку і підкреслило фігуру.
Красуня доторкнулася до плеча батька і подивилася на нього люблячим поглядом.
Нагадаємо, Алла Добкіна позувала в купальнику. При цьому вона, підігнувши коліна, трохи розставила ноги і кокетливо посміхнулася прямо в об'єктив камери. На ній була стильна сонцезахист, також на тілі моделі видно татуювання - зокрема на нозі.
Постала дочка Добкіна, сидячи на майже на білосніжному піску.
Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна показала підписникам свою спортивну підтягнуту фігуру, і мотивувала їх негайно бігти в тренажерний зал.
На дівчині був червоний спортивний топ, що відкриває плоский підтягнутий живіт, і сірі лосини.
Нагадаємо, дочка Добкіна розкрила секрет розкішної фігури
А ще Politeka писала, що дочка Добкіна спустила плаття і посвітила пікантним місцем
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