Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала школу і дитячий садок в Лондоні.

Як повідомляє Daily Mail, на базі цих закладів проходив благодійний сніданок організації Leyf.

Це вже третій захід, який дружина принца Вільяма відвідала на цьому тижні після того, як принц Гаррі і Меган Маркл вирішили відмовитися від королівських обов'язків.

Для візиту в дитячий садок Кейт вибрала зручні джинси і білий джемпер. Вона була в гарному настрої, жартувала, грала з дітьми і посміхалася на камеру. З педагогами Міддлтон обговорила свій проект про розвиток дітей у ранньому віці. У дитячому садку герцогиня приміряла на себе роль няньки: допомогла подати дітям їжу і пограла з ними.

Велику увагу на зустрічі приділили правильному харчуванню. Організація Leyf, яка проводила сніданок, як раз займається навчанням фахівців, які готують їжу для малюків.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон вийшла у світ в одязі з мас-маркету. Герцогиня вибрала стиль 1990-х. В недорогому одязі Кейт з'явилася в дитячому центрі Ely and Careau. Зазначимо, що такий стиль не дуже звичний для Міддлтон. Зазвичай вона вибирає більш стримані вбрання. Для візиту в дитячий центр вона вибрала леопардову спідницю Zara, яка коштує менше 1000 гривень. Крім цього, Міддлтон доповнила свій образ кулоном та сережками з бюджетного бренду біжутерії Accessorise.

Як відомо, за нарядами членів королівської сім'ї завжди пильно стежать журналісти і громадськість. Тому кожен вихід Кейт Міддлтон у світ докладно обговорюється. У зв'язку з цим герцогиня завжди повинна виглядати на відмінно.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівській сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такою герцогиню ще не бачили.