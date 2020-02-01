Зірка Наталя Ветлицька тріумфально повернулася на сцену після майже 30-річної перерви

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що співачка вирішила виступити на концерті, який був присвячений 50-річчю її колишнього коханого Дмитра Малікова.

Як відомо, в кінці 80-х Наталія Ветлицька і Дмитро Маліков зустрічалися близько трьох років.

Співак був закоханий в діву і навіть присвятив їй пісню «Душа». Батько Малікова вітряну блондинку не дуже любив. Та й сама Наталія, будучи на піку популярності, як кажуть, любила запалити.

"У підсумку пара розлучилася через зради Ветлицької і бурхливих домашніх з'ясувань стосунків, в ході одного з яких вона вдарила Малікова каблуком по голові. Подейкують, що пісня «Прощай, моя блондинка» - про неї", - інформує Telegram-канал "Тільки нікому".

За інформацією російських ЗМІ, на концерті Наталія Ветлицька заспівала пісню "Душа" і зізналася Дмитру Малікову у своїх почуттях, але співак був стриманий в емоціях.

"Очікувала кращого...", "Ой, Як круто!", "Красуня!", "Зразок елегантності і краси", "Голос не змінився, так не буває, однозначно фанерит", "Навіщо під фанеру? Одну пісню", - відреагували на повернення Ветлицькою користувачі в соціальних мережах.

Раніше ми розповідали про те, що Наталя Ветлицька приголомшила визнанням про дітей. Артистка зізналася, що довго боялася завести дитину, більше того, навіть не хотіла.

За словами співачки, материнство не зробило її щасливою, так як тепер вона постійно відчуває тривогу.

Зазначимо, у артистки підростає 15-річна дочка Уляна, яку вона народила в 40 років. Зірка народжувала у Франції, а потім переїхала разом з малятком в Іспанії - в містечко Установи, де рідко бувають туристи. Співачка розповіла, що змушена була виїхати за кордон через слабке здоров'я доньки. До речі, хто батько дитини, зірка приховує.

"Може бути, я не така як всі жінки, може бути я неправильна. Я дітей не хотіла. Мені здавалося, що це дика відповідальність і це пекельно важко, - заявила Ветлицька. - Діти – це жесть, звичайно, просто це випробування таке конкретне. Але після народження вся твоя життя змінюється, ти вже собі не належиш, ти сходиш з розуму, ти боїшся кожну секунду, не дай Бог з нею щось трапиться. Але мені народження дитини щастя не принесло".

Нагадаємо, співачка Ветлицька приголомшила визнанням про дочки.

Як Politeka повідомляла, що 49-річний Маліков заявив про ще одну дитину: «вже давно дідусь».

Також Politeka писала, зірки показали, як виглядали в школі: ніякої пластики і силікону, це ж інші люди.