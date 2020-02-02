Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічьова опублікувала особистий кадр

Артистка дуже здивувала своїм зовнішнім виглядом на відео і спробувала сказати про переживання свого персонажа. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на новому опублікованому Аллою відео, вона показала акторську мініатюру, де говорила про великі гроші, зраду і про те, як легко можна знищити людину - її особистість та мрії, а також про те, що з усим цим "брудом" - не треба миритися. При цьому, перепитуючи свого співрозмовника за кадром, чи ясно йому все, що сказала героїня.

На відео Алла блищала у футболці з яскравим принтом, її довге волосся було зібране у хвіст. Артистка ефектно розпереживалася на камеру, вникнувши, ймовірно, в свій образ до кінця занурившись, так би мовити, в нього. Вона заплакала, голос її тремтів, пізніше - перейшла на підвищений тон, і після того, як перекликнулась зі своїм співрозмовником - розвернулася і пішла геть від камер.

Відео дуже багатьом сподобалося, хоч були й такі, які відверто зізналися, що не зрозуміли нічого з побаченого і почутого. Інші ж, нахвалювали Аллу і її акторські здібності.

Як повідомлялося раніше, ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічьова опублікувала відверте фото.

«Мої думки тихі, спокійні й зосереджені. Я довіряю своїй інтуїції і люблю себе. Я і є творча енергія і я дозволяю їй текти», - пише Алла під фото, де вона зображена роздягненою і, практично, догори ногами.

Так на новому опублікованому фото знаменитість позує у відкритому роздільному купальнику на пляжі – біля самої лінії моря. На тлі барвистого, ймовірно, заходу Костромічьова тримається на руках і все своє тіло підняла вгору – така поза на заняттях йогою, вважається чи не найвищим пілотажем.

Шанувальники стрункої моделі пишуть масу компліментів в коментарях під кадром з відпочинку – зокрема про те, наскільки Алла цілеспрямована людина з належною витримкою, раз змогла так попрацювати над своїми тілом і свідомістю.

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