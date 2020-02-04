Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися і хвалитися кадрами, зробленими ще кілька тижнів тому. Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ролик з "перетворенням".

У розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує. А кінцевий результат - повністю готовий макіяж і новий образ зірка представила на основній сторінці в соціальній мережі.

"Починай ранок з посмішки - і твій день стане неймовірно щасливим!", - підписала Каменських своє фото.

Шанувальники, тим не менш, представлений кадр оцінили далеко не радо: багатьом не сподобалося намальоване обличчя Насті.

Останнім часом зірка постійно викладає ролики з програми "Тік-Ток", експортуючи їх в Instagram і підігріваючи інтерес до своїх нових пісень.

Для цього зірка не тільки залишає різні посилання в постах в якості реклами, але ще й сама змінює імідж один за іншим, щоб на представлену міні-рекламу було цікаво дивитися.

наприклад, цього разу артистка позувала в одній білизні і поетапно показувала, як одягається для прогулянки в вільний від роботи день.

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