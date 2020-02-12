Не всіх зірок можна впізнати

Багато українських зірок шоу-бізнесу вдаються до послуг пластичних хірургів, іноді численні операції допомагають, але часто роблять їх невпізнанними

Серед любительок перекроїти себе і молоді виконавиці, такі, як Аліна Гросу, Світлана Лобода і старші – Ірина Білик, Таїсія Повалій, Софія Ротару.

Про це пише Politeka.net з посиланням на фото в соцмережах і фото, які знаходяться у відкритому доступі.

Ані Лорак "зробила" вилиці, однозначно коректувала форму носа і, можливо, колола ботокс. Артистка завжди заперечує на питання журналістів про присутність на її обличчі яких-небудь «втручань», але хірурги неодноразово коментуючи зовнішній вигляд артистки підтверджували, що без пластики у неї не обійшлося.

А ось ще, по суті, молода Аліна Гросу почала, як то кажуть, рано – і співати, і обличчя коректувати. Співачці лише 22, а вона вже прибрала "грудки Біша", збільшила губи, ніс артистки став більш тонким і щічки перетворилися на «гострі вилиці».

Колись зірка "ВІА Гри" Світлана Лобода - зараз успішно виступає сольно, а про її походи до фахівців у сфері пластичної хірургії – ходять легенди. Очевидні, як то кажуть, ринопластика носа, збільшення і без того, пухких губ.

Утікачці з України Таїсії Повалій вже 52 і, зрозуміло, є над чим працювати в плані омолодження – так артистка регулярно «закачує» в губи спецгель для утримання їх об'єму і форми, а також зірка зменшила кінчик носа. Коректувала вилиці і підборіддя, стверджують джерела в ЗМІ.

Легендарна Софія Ротару знаходиться у вже досить поважному віці, 70-річна співачка, ймовірно, коригувала форму носа і регулярно омолоджується завдяки різноманітним підтяжкам обличчя.

Українська зірка сцени Ірина Білик не була оригінальною в своєму бажанні виглядати молодше і також, як і вище згадані артистки «качала» губи, робила підтяжки обличчя – зараз в артистці важко впізнати колишню природну красуню.

Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода позувала з доньками Тільдою і Євангеліною.

На новому фото артистка ніжно дивиться в кадр і обіймає своїх діточок. Старша дочка трохи показала своє обличчя, в той час, як молодшеньку на знімку - майже не видно. Дівчатка потягнулися одна до одної під час того, як зірка їх сфотографувала.

Крім іншого, шанувальники і друзі поп-діви в коментарях пишуть про зовнішню схожістьі знаменитості та її славних донечок і роблять компліменти самій Світлані, мовляв, "посвіжішала-покращала".

Зокрема, пост прокоментувала екс-учасниця ВІА Гра Месседа Багаудінова, співак Дмитро Монатік, екс-дружина Федора Бондарчука Світлана, дружина гумориста Олександра Реви Анжеліка, а також продюсер Лободи Нателла Крапівіна.

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