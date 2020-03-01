Співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала пікантні кадри з відпочинку з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Йдемо такі з нею…Me and my 🐐❤️», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Кумейко йде з подругою, яка поклала їй руку на пікантне місце. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Який горіх», «занадто гаряче», «Про боже, які попки», «гарячі попцы», «супер персики», «жмяк-жмяк», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Кумейко поділилася кадром, на якому позує в прозорій блузці і трусиках. Анастасія сховала очі за сонцезахисними окулярами і прийняла позу, яка підкреслила її струнку підтягнуту фігуру. Пікантні місця на грудях вона прикрила своїми волоссям.

«Субота, в першу чергу, прекрасна тим, що можна відкласти всі справи на неділю. Всі, крім фото», – вона підписала знімок. В коментарях фанати засипали улюблену зірку компліментами.

«Прибрати нижню частину купальника і буде шедевр)», «Персик мій улюблений», «дуже шикарно - таке тіло плід довгих тренувань, фізичного та духовного розвитку)», «Чудовий вид!», – пишуть під публікацією.

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