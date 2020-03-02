Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вразила новою безглуздою витівкою, знівечивши лице фільтрами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, ведуча використовувала фільтр, який робить вас схожим на дитину. При цьому вона крутиться на камеру під красиву музику. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Про боже, що з тобою, Леся?», «Ось це милашка», «що це за фільтр – боже», «миленька», «яка ти няшная», - пишуть вони.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото з відпустки.

Як повідомлялося раніше, артистка повернулася з відпустки, яку провела в Єгипті. Незважаючи на його завершення зірка продовжує ділитися кадрами звідти і дивувати стрункою фігурою в купальниках. В цей раз на честь настання весни артистка показала чорний купальник з золотистими зав'язками.

«Good morning spring🌸🌸🌸 Всім гарного сонячного тижня🥳», – написала Никитюк під весняним постом в Instagram.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми.

«Соковитий вигляд», «Шикарна 🔥🔥🔥», «Розумниця - красуня!!!.. а найбільше рада за твоїх родитеоей... яке щастя! Мати таку успішну:₽)).. красиву дрчь!!!💝», «Ноги довгі такі, і поруч немає мене, ну не порядок же, Леся», «Красатуля», «Спокусниця!», «Дуже круто світло падає 🔥 горить», «Цукерочка🤗👍», «Краса довгонога😂😂🙌👏 Леся, я тебе обожнюю, умничка😉🌹🌹🌹», – написали шанувальники.

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