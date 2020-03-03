Меган Маркл і принцу Гаррі востаннє доведеться відвідати офіційний захід у статусі герцогів

Про це пише видання Mirror.

Як відомо, вже 9 березня герцоги Сассекські відвідають святкову службу у Вестмінстерському абатстві, приурочену до Дня співдружності націй.

Інсайдери стверджують, що про це Меган Маркл і принца Гаррі особисто просила Єлизавета II, яка не залишає спроб возз'єднати королівську сім'ю.

Гаррі вже прибув до Лондона, а його дружина ще в Канаді. Як виявилося, Меган Маркл вирішила залишити малюка Арчі в Торонто, чим розлютила британців.

Таке рішення також сильно розлютило Єлизавету II, яка хотіла побачитися з правнуком. Коли ж з'ясувалося, що Арчі залишиться в Торонто з нянями, королева була в люті.

На території Соединеного Королівства Меган пробуде лише кілька днів, після чого повернеться в Канаду. Зараз дружина принца Гаррі облаштовується на новому місці: за інформацією журналістів, закохані вже знайшли ідеальний будинок в елітному передмісті Торонто, де збираються жити разом з сином.

Раніше ми розповідали, що самопочуття 93-річної королеви Єлизавети II різко погіршилося на тлі скандалів з Меган Маркл і Гаррі. На словах Єлизавета II всіляко підтримує Гаррі, але їй важко перенести від'їзд улюбленого онука з Букінгемського палацу.

Але на цьому неприємності королеви не закінчилися. Також її старший онук Пітер Філліпс розлучився з дружиною, а потім і племінник Девід Армстронг-Джонс оголосив про розрив відносин з дружиною після 27 років шлюбу.

Як пишуть західні таблоїди, на тлі всіх скандалів королева Єлизавета II морально і фізично виснажена.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.