Знаменитий співак Віктор Павлік збирається одружуватися знову, на цей раз на своєму концертному директорі Катерині Репяховій
Нещодавно молода дівчина показала, як вона почала готуватися до весілля і відверто зізналася яке "взаєморозуміння і любов" панують у її з Віктором будинку, , пише Politeka.net.
Сьогодні ж на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилося весняне фото, на якому вона позувала без білизни і будь-яких прикрас. Катерина показала себе в природному вигляді, прикривши груди пишним весняним букетом.
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«Завжди залишатися природною, чуттєвої і в гармонії з собою💞», – коротко написала зірка під новим знімком в соціальній мережі.
Зазначимо, також Катерина показала коротке відео, де її коханий, який, до речі, розміняв вже шостий десяток, сидить на ліжку і співає пісню під гітару. Також на кадрах видно, як частково роздягнений артист рухається назустріч Катерині по вітальні, спальні або кухні. На Павлика були чорні штани і сланці, на підлозі лежав пакет з супермаркету і схоже, що співак з посмішкою на вустах щось ніс у руках.
Нагадаємо, наречена Віктора Павліка показала провокаційний кадр прямо з ванної. 54-річний український співак Віктор Павлік скоро поведе під вінець свою обраницю, яка молодша за нього на 28 років - свого піар-директора Катерину Репяхову. До речі, для Павлика це буде вже четвертий шлюб, а для Репяховой перший.
На своїй сторінці в Instagram 25-річна наречена опублікувала провокаційне фото і жорстке послання ЗМІ, які пишуть статті про парі.
Дівчина опублікувала спокусливий кадр, на якому зображена миється в душі. Катерину знімали зі спини, але фотографія все одно вийшла дуже гарячою.
У своєму пості наречена Віктора Павліка міркувала про статті, які журналісти пишуть про їх зі співаком - парі.
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