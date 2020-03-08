Відома українська співачка Корсун MARUV Анна показала нове фото в Instagram

На фото Ганна позує в рожевому платті. З-під нього виднілися лямки для панчох, яких їх тримали. Зона декольте у Корсун була у вигляді сердечка. Також доповнила образ співачка довгими рукавичками. Волосся були зібрані у артистки в два хвостики, які стирчали спереду. Образ дуже нагадує героїню Харлі Квінн з "Загону Самогубців". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"З 8 березня кішечки. Нехай у нас буде все і нам за це нічого не буде", - написала Корсун.

"І кицька нарешті знайде прописку", "Чому такі дорогі квитки в Маріуполі", "Нехай вам красуні буде тільки свято ;)", "т усієї душі і серця вітаю дуже,дуже красиву,сексуальну дівчину З Святом весни і дівчат!", "святом Марув)блищить творчістю і красою)", "І тебе зі святом".

Раніше ми повідомляли, що скандально відома українська співачка MARUV здивувала природним видом без макіяжу.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі зірка вирішила похвалитися підготовкою до виступу.

Анна є любителькою здивувати не тільки яскравими латексними образами на виступах, але ще й провокаційними і вельми відвертими танцями під час концертів. Головною родзинкою таких виступів є те, що команді Анни і їй самій доводиться робити всі танцювальні рухи на незвично високих підборах.

Повідомлялося, що українська співачка MARUV показала, як підтримує фігуру у формі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному імідж - артистка позувала в шубі і чорному боді.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних.

Нагадаємо, MARUV в рожевому мереживі посвітила п'ятою точкою

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