Дочка українського політика Михайла Добкіна Алла, показала, як розважається у нічному клубі 8 березня

Цього разу модель представила в своєму Instagram кадри, де вона красується перед дзеркалом у відвертому вбранні, пише Politekа.net. Так дочка свого відомого батька покрасувалася в ефектній вечірній сукні з високими розрізом в районі ноги.

Алла позувала, ймовірно, у вбиральні і при цьому закинула свою ногу повище. Мабуть для того, що показати всю красу її золотистого наряду. Сукня моделі сяяло яскравіше золота, а образ Алли доповнила пишна зачіска і яскравий макіяж.

Відзначимо, що можливості прокоментувати знімок у шанувальників Добкіної не було, тому як вони зі сторіз зірки, але раніше у коментарях під публікаціями Алли вони неодноразово відзначали, що Добкіна-молодша - просто "окраса сімейства", вона чарівна, приваблива і, цитуємо: "одягається зі свкусом".

Нагадаємо, Алла Добкіна постала в чорному топі.

Зверху красуня одягла червоний жакет. Також на Аллі були штани з виского посадкою. Червона помада - ідеально підійшли до такого спокусливого образу.

Алла рухалася в такт музиці, дивлячись у камеру. Красуня ніби розчинилася в гарячому танці та пісні про нещасливе кохання.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна зробила селфи в машині і поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На ній чорна кофта зі штучного хутра. Примітно, що дівчина постала в трохи розпатланому вигляді і мінімум косметики на обличчі.

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