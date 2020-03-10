Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова активно приховує від громадськості свою дочку Адриадну

Незважаючи на те, що знаменитість не бажає показувати публіці свою дочку, дівчинці не заважає вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram і ділитися з шанувальниками різними фото, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз дівчинка умилила мережа ніжним вбранням на тлі вікна у всю стіну. Варто відзначити, що Аріадна Волочкова займається балетом і реалізує себе в інших творчих проектах, веде відеоблог на YouTube і також є активним користувачем Instagram.

Також маленька зірка раніше показувала вірші, які могла зачитати і навіть вельми гідно заспівати. Дочка епатажної балерини зараз живе з батьком і мачухою. Причому за словами матері Аріадни, вона наполягла на цьому, адже батько повинен побути з дитиною побільше, ніж раз на півроку.

Однак, схоже, Аріадна не сумує і продовжує займатися своїми справами. Під знімками дівчинки можна побачити безліч компліментів на її адресу, а також цікавих зауважень. Цей раз не став винятком.

«Кожна дівчина повинна хоча б раз відчути себе принцесою 😍», - пише Аріадна під постом.

А ось що відповідають шанувальники: «Прекрасна Принцеса👏👏👏Будь Щаслива 🌷🌷🌷», «Нехай у вас це почуття буде випробувано багато раз ❤️», «Симпатична і струнка !!!👍👍👍👏👏👏💗💗💗🤗🤗🤗», «Аріша Привіт! Чудово виглядаєш.Я тебе дуже люблю!❤️», «Ох, яка королева🔥👑», «Лялечка, принцеса, красуня, розумниця 👍🌹👍🌹👍🌹👍🌹». Зараз принцеса, а завтра королева😉 👑🔥🔥🔥 Ти краще всіх🤩».

Раніше Анастасія Волочкова похвалилася бурхливим святкуванням пройшов 8-го березня і вразила виглядом. Не так давно зірка влаштувала в салоні краси цілу примірку перук, щоб змінити імідж причому миготіли також і сині і яскраво-помаранчеві перуки, що чимало здивувало мережу. Проте вже через день зірка позбулася накладних волосся і похвалилася відпочинком з таємним коханим.

Сьогодні в соціальній мережі instagram артистка показала на серії фото, як відпочиває в ресторані.

Причому зірка виглядала досить скромно - позувала у світло-сірих джинсах і схожого відтінку вільної сорочці. Доповнила наряд артистка високими туфлями на тонкому каблуці.

Варто відзначити, стриманий образ Анастасії виглядав досить нетипово, оскільки зірка віддає перевагу більш відверті наряди.

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