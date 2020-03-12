Російський співак, колишній чоловік Алли Пугачової, Філіп Кіркоров в компанії друзів опинився на кухні

Фотографії з незвичайного заходу він розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото він стоїть з телеведучою Катериною Варнавою, яка знялася в його останньому гучному кліпі на пісню «Романи». Також з ними знаходиться ще дві знаменитості і шеф-кухарі закладу, у якому вони вирішили покуховарити.

«Ми довго не могли визначитися - хто буде шеф-кухарем на кухні! Вечір входив у фазу гарячої, гострої, але смачної боротьби...Аромати Критської кухні забрали з собою», - пише Кіркоров.

За годину пост артиста зібрав понад 7 тисяч лайків. Шанувальникам дуже сподобалося нове захоплення Кіркорова.

«Яка краса!», «Приголомшливо, справжні емоції», «Як приємно бачити вас у доброму здоров'ї», «Ух, ти... Скільки Вас, на одній кухні. Напевно, вийшли чудові страви...З Болгарським перчиком, НЯМ - НЯМ! Класна, дружна команда, Супер!!!», «Філіп, безперечно, шеф-кухар Ви, завжди, скрізь і у всьому!», «Такі чоловіки на кухні на чолі з Вами Філіп напевно дуже смачненьке приготували для прекрасних дам!», «Ви Найкрасивіший у світі!», «Там де Філіп Кіркоров, завжди весело, смачно і ароматно», «Ох, і Філіп», - пишуть шанувальники співака.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров вибрав собі королеву в конкурсі «Король шукає королеву». На фото він постав в обнімку з дівчиною з чорними волоссям в гарному платті. Як стало відомо, співак вибрав королеву напередодні 8 березня. Дівчина брала участь у конкурсі, який організувала велика мережа магазинів.

Кіркоров додав, що королівського ставлення варта будь-яка жінка, незалежно від того, ким вона є в звичайному житті.

Нагадаємо, що схудлий Кіркоров вразив росіян безглуздим зовнішнім виглядом: «52 роки мужику...».

Як повідомляла Politeka, Філіп Кіркоров з напівголими черницями влаштував недитяче шоу, відео облетіло мережу.

Також Politeka писала, що дружина правої руки Путіна кинулася в обійми Кіркорова: "точно перед поцілунком", гарячі кадри.