Популярна російська актриса Христина Асмус, яка прославилася завдяки серіалу «Інтерни» і оскандалилася після виходу фільму «Текст», поділилася свіжим знімком

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На знімку Асмус стоїть біля стіни в простенькій чорній сукні. На ногах у актриси красуються босоніжки. Зірка нічого не написала під постом, хоча зазвичай пише дуже змістовні пости.

Фото Асмус зібрало майже 52 тисячі лайків. Шанувальники актриси звернули увагу на дивне взуття і підозріло скромне плаття.

«Симпотяшка», «Неймовірна сукня», «Христина, виглядаєш супер», «А навіщо такі великі за розміром босоніжки?», «Розмір ноги 42! Ось це лапоть!! Та це просто лижі!!», «Христиночко, як же здорово, що ви повернулися. Без вас дуже сильно нудно», «Христина, ти чудова», «Як і зазвичай струнка)))не вводьте нас в оману», «Таке враження на фото, ніби вагітна. Випадково малюка не чекаєте з Гаріком?», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус виклала серію фотографій, на яких вона рекламує нові парфуми. Дівчина була одягнена в стильні світлі штани з високою посадкою і просту білу футболку. Наверх Христина пов'язала коричневий светр. Дівчина посміхалася, кривлялась на камеру, тримаючи в руках духи. Її обличчя на знімках виглядає ідеальним. Волосся Асмус акуратно зачесали і зібрали в хвіст. Завдяки такому прийому акцент на фотографіях був на парфуми.

Додамо, що в цілому актриса завжди ділиться досить скромними фотографіями в соціальних мережах. Правда, після ролі у фільмі «Текст», де актриса зіграла в еротичній сцені і засвітила всі свої інтимні місця, мало хто вірить в її скромність.

Нагадаємо, що Христина Асмус здивувала реакцією на події в Росії: «Що діється…».

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус налякала росіян новою зовнішністю, мережа кипить.

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