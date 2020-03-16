Відома співачка Світлана Лобода показала, як відпочиває в квітчастому бікіні серед тропічних дерев

Цього разу співачка вирішила показати на серії фото в соціальній мережі Instagram, як проводила час на відпочинку в яскравому вигляді і насолоджувалася теплою погодою, повідомляє Politeka.

На стильних кадрах зірка позувала в природному вигляді - без макіяжу і будь-яких укладок (волосся артистки зібрані в недбалий пучок), сховавши очі за сонцезахисними окулярами.

На Світлані можна помітити яскравий купальник блакитно-смарагдового відтінку з безліччю різнокольорових вставок. При цьому в підписі Лобода відзначила, що ці фото були зроблені в січні під час її відпустки. Зараз же зірка знаходиться вдома і проводить час з дітьми:

«в житті все неоднозначно. Тепер будь-який відпочинок нам здається казкою ... дивлюся на фото з січневих канікул і мене охоплює щастя.... п. с.👐 сиджу вдома , дивлюся фільми , займаюся дітками слухаю лекції .... а чим зайнятий ти сьогодні ? Може що порадите?», – написала зірка під новими кадрами.

А ось що відповіли шанувальники співачки:

«Світла в тебе такі довгі ноги!», «Треба їздити відпочивати нічого не боятися і не слухати дурних людей , Завжди будуть ті, хто заздрить», «Ось це довжина ніг😍», «тепер нікуди не виїхати 😭💔», «Які гарні ноги!!! 😍😍😍», «Яка фігура🔥 Вогонь♥️ Красуня 💋 Queen 👑 Обожнюю вас 💎💝», «Що в тебе з ногами?😭».

Раніше стало відомо, що у зв'язку із загрозою поширення епідемії, Світлана змушене скасувала серію майбутніх концертів, щоб убезпечити себе і шанувальників.

Багато музикантів по всьому світу змушені відмовитися від гастролей і майбутніх концертних турів. Не стала винятком і знаменита українська співачка. У своєму Instagram-профілі вона особисто прокоментувала ситуацію.

«Ми переносимо першу частину нашого туру по Німеччині з березня на травень! Мені завжди вкрай важко скасовувати наші зустрічі, але реалії сьогоднішнього дня такі, що я не можу не думати про нашу з вами безпеку. Впевнена, найближчим часом вірус буде переможений і ми знову будемо разом! Бережіть себе і будьте, будь ласка, здорові🤲 люблю і до зустрічі ❤», – написала зірка.

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