Відома українська модель Маргарита Паша, Міс Україна 2019, показала гарячий кадр в Instagram

На фото Паша позує в шкіряних штанях і піджаку, під яким нічого немає. Маргарита відкрила його руками, щоб посвітити своїми грудьми. Ширінка на штанах у неї теж була розстебнутій. Модель вирішила залишити волосся зібране у хвіст, а на тлі можна побачити білу стіну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Маргарита відповіла на запитання під фото, які в неї параметри. Як виявилося, у Паші - 89, 60, 90.

Фанати не змогли прокоментувати або поставити лайки публікації. Все із-за того, що модель опублікувала фото в сторіс.

Раніше ми повідомляли, що модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс України 2019», показала розкішне тіло в облягаючому топі.

Так, дівчина позує в роздягальні в одному топі і спортивних штанях, підтримуючи рукою розкішні форми. Як можна помітити, зірка задоволена своїм виглядом. Крім того, Паша елегантно задерла ногу. Волосся при цьому дівчина зібрала в хвостик.

Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати – кадри Міс Україна-2019 вирішила опублікувати у себе в Сторіс.

Повідомлялося, що Маргарита Паша важко захворіла в холодному і пасмурном Києві після відпочинку на Балі.

Так, зірка буквально через тиждень після того, як повернулася з жаркого Балі, злягла з хворобою і перестала з'являтися в соціальних мережах, і показувати нові фото і відео, навіть постити старі з відпочинку.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша нещодавно повернулася з відпочинку на Балі і показала, як вона виглядає зараз, через деякий час з відпустки. Так, на її обличчі ще не зійшов золотистий загар, однак жирні волосся вона туго зв'язала ззаду в пучок, не робить макіяж, не рахуючи нарощених вій.

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