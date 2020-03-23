37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, вразила публіку незвичайним вбранням

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч зі своїм чоловіком Олександром Реввою (справжнє ім'я артиста) на одному із заходів-свят, судячи з заднього фону та накритого столу. Анжеліка красувалася в "пухнастій" сукні небесного відтінку, з підкресленою сріблястим поясом талією. Довжина спідниці дозволила вдосталь насолодитися її стрункими ніжками.

Красуня опустила руку з келихом вниз і притулилася до чоловіка, який надів класичний чорний в смужку костюм. Обидва вони щасливо посміхалися в об'єктив.

Менш ніж за годину фото зібрало майже 3000 "лайків". Користувачі не втрималися від хвалебних коментарів.

"Які гарні !!!!😍"

"Класні друзі ❤️😍"

"Ви виглядаєте як ангели-хранителі один одного… І це – приголомшливе видовище❤️"

"Дуууже красива і щаслива пара😍"

"На вас дуже хочеться довго дивитися. Така гарна пара❤️"

"Такі милі, красиві і найголовніше - ПОЗИТИВНІ!!!🌹"

Раніше ми повідомляли, дружина Пирожкова показала в Instagram, чим займається на карантині. Дівчина постала в короткому повітряному платті квітчастого забарвлення.

Забувши про пристойність, вона стрибала прямо на ліжку - наче маленька дівчинка.

"Бути одруженою з таким чоловіком!можна дозволити собі все і пострибати на ліжку теж.молодчинка!", "Яка гарненька без макіяжу", "Круто🔥теж так хочу 🙂👍", "😍Богиня ❤️", "Дякую за позитив!👍👍👍🌹", - коментували фанати.

Також ми писали, Пирожков приголомшив публіку, виставивши інтимне фото з дружиною. В кадрі вони обидва без штанів, але при цьому вона - у білій сорочці, а він - чорному гольфі.

«В Камасутрі багато цікавих поз, шкода, у нас з жінкою остеохондроз. З Днем Поезії!!!», – підписав фото Ревва.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася сімейним фото з підросли дочками: «Татусеві дівчинки».

А ще Politeka писала, що фото Артура Пирожкова до пластики спливли в мережі, хірург розкрив деталі: "Йому не треба було...".

Також Politeka повідомляла, що дочка Артура Пирожкова вразила схожістю зі зоряним батьком: «Батькова заміна».