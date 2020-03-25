Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала топ кращих весняних образів, які приміряла під час фотосесії для модного журналу

цього разу на своїй сторінці в розділі Сторі співачка показала кілька бекстейдж-кадрів, знятих у рамках спеціальної фотосесії для видання Harper’s Bazaar, який вийде в наступному місяці, пише Рoliteka.net.

За словами Віри, кадри, які вона представила сьогодні, були зроблені ще в лютому, однак перед початком квітневого випуску видання глянцю, вона вирішила показати топ своїх кращих образів.

На перших роликах Віра позувала в чорному облягаючому скороченому комбінезоні, під низом якого можна помітити світлу майку. Доповнила наряд співачка ніжно-рожевою весняної курткою, а також світлими кросівками з білими носочками-гольфами. На наступних співачку можна помітити в чорно-білому обтягуючому гольфі і лосинах з принтом у великий квітка.

А завершальним весняним нарядом Віри став ніжний образ, що складається з майки з тонкими бретелями ніжно-оранжевого кольору і тілесного відтінку шорти. З кожним із нарядів Віра також змінювала свій макіяж: від ніжно-пастельних тонів до блискуче-рожевих.

Також Віра Брежнєва поділилася милим домашнім фото з Костянтином Меладзе. В останні дні в багатьох країнах світу діють ті чи інші карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавіруса. З-за цього багато людей буквально «застрягли» у власних будинках. Зірки не стали винятком.

Популярна українська співачка, яка перебралася до Росії, вирішила нагадати людям про важливість самоізоляції. У розділі Сториз свого Instagram Брежнєва опублікувала спільне домашнє фото зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. На знімку співачка лежить на ліжку або дивані в обнімку з чоловіком. Правда, видно на фото тільки руку Меладзе, якої він обнімає дружину. Втім, здогадатися, що це він нескладно, так як на руці видно обручку.

Нагадаємо, Брежнєва в спортивному костюмі показала ідеальні ноги після тренувань.

Як повідомляла Politeka, гаряча Брежнєва показала, чим спокушає Меладзе на карантині.

Також Politeka писала, що зухвала Брежнєва здивувала жарким видом в боді з блискіток.