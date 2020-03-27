Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", деякий час тому відпочивала в острові Балі

Красуня запостила багато фото з відпочинку, проте деякі так і не були опубліковані, пише Politeka.net. Тому Сопонару вирішила порадувати знімками, вже повернувшись з відпочинку.

Так, кілька годин тому зірка опублікувала знімок в купальнику. Красуню зняли якраз, коли вона стояла у воді, а в цей час її вдарила хвиля.

Дівчина виглядала щасливою і трохи здивованою. Ірина позувала відкривши рот і закривши очі, а також відкинувши руки назад.

Варто звернути увагу на відвертий купальник з глибоким вирізом до пупка. Купальний наряд трохи намок через воду.

Ірина доповнила пляжний образ різними прикрасами.

"Тільки хороші флюїди", - підписала зірка сонячне фото.

За три години кадр зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Гарно виглядаєте і будьте здорові та щасливі.🌷💐😄😙👏😮😍❤️", "Потрібно погодувати", "Дуже гарне фото 🔥", "Що це фотошпалери 😂 Чи, повинно бути, карантин у ванні 😁 або хрещення 👍", "Ви дуже гарна жінка", "сексі😍😍😍", "Мила кішечка ❤️❤️❤️😘😘😘💐", "Ти дуже гарна", "вау😱 видно як ти кайфуєш від життя 😊👍 а скільки позитиву на фото😊😙😙", "Найкраща", "Найкраще фото, яке я тільки бачив🔥", "Ірочка, дууууже гарно❤️🍑🤤", "Морееееее", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Сопонару показала свої фрукти і красиві частини тіла на Балі. Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в нього п'яточку з салатовим педикюром у воду.

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