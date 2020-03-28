Регіна розповіла, як проходить її життя після народження сина

Регіна Тодоренко показала фігуру в короткій чорній сукні, здивувавши щасливим виглядом

Як відомо, Тодоренко є любителькою влаштувати зйомки в рамках самих незвичайних фотосесій. Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилося нове фото, під яким зірка розповіла про своє подорослішалого сина Михайла, пише Рoliteka.net.

Регіна вирішила відзначити, що її дитині з Топаловим вже 1 рік і 3 місяці і для неї це незвичайний час.

«#проМайкла #матьмайкла Нашому хлопчику вже 1рік і 3 місяці. Я не знаю,що вже повинні вміти діти в такому віці, тк це мій перший досвід материнства. І мені, як будь-якій мамі, хочеться звеличувати до небес кожен новий звук виголошений вустами дитини. 🙈», - коментує Тодоренко своє життя.

При цьому вона зазначає, що вона вчора ледь не зомліла від побаченого:

«Майкл не добіг до свого горщика 😌, і я засмутилася калюжі на білому килимі. Він помітив, що мама не посміхається, глибоко зітхнув, пішов у свою кімнату, відкрив ящик з білизною, витягнув звідти пелюшку і почав затирати пляма. У мене очі полізли 👀 на лоб 😃від радості. Далі-Більше....

Майкл відніс пелюшку до пральної машинки, поклав у барабан і почав клацати своїми маленькими пальчиками на панелі управління пральної машини. Здавалося б, нічого незвичайного для дорослого свідомої людини не сталося, все та ж рутина....але як же ця «рутина» зближує , якщо залучати дітей до всього, що ти робиш. Я вивчила ще один корисний урок: не усувати дитини від , як мені здається, складних справ , які йому не під силу , а навпаки - делегувати обов'язки малюкові, щоб він став вільним і незалежним)», - розповіла Тодоренко під новим постом.

Раніше зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайному сукню, повністю розшитий паєтками і подчеркнувшим її талію. Причому підпису зірка залишила топ найпопулярніших неприємних коментарів, які їй навіщось залишають хейтеры:

«#кривляка «Коза, дістала зі своєю мовою», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна»,л» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую!», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

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