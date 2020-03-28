Актриса Анна Кошмал, яка здобула популярність після ролі Жені в серіалі "Свати", розповіла про труднощі з зовнішністю

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Після закінчення зйомок в т/с Свати 6, моїм найбільшим бажанням було повернути свій натуральний колір волосся💁🏼‍♀️ Я пройшла всі виснажливі процедури освітлення по тонам, які зайняли у мене приблизно 4 місяці, але волосся так і не вдавалося повноцінно відновити", - поскаржилася вона в підписі до посту.



Її шанувальники розділилися в думках: деякі запевняли, що такий колір волосся їй більше підходить. Були і ті, хто впевнений, що з темним волоссям актрисі було краще.



"Твій колір волосся дуже гарний, у мене такий же колір!", "Чорний тобі більше підходив Анна) Ну так теж нічого)", "Ваш природний колір волосся тільки доповнює ваш бездоганний образ", "Ваш натуральний колір волосся ідеальний. Ганна ви молодець , навіть для ролі ви перефарбували волосся. Ви професійна актриса, смілива і дуже добра і відкрита для нас", - писали під її постом.

Крім того, вона прокоментувала питання цікавить усіх.

"P. S.: коли будуть Свати 7 - Я НЕ ЗНАЮ!!! Вони ще навіть не знаті", - повідомила актриса.



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