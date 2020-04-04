Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала свою поточну форму в лосинах і короткому спортивному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Наталія Горова вже тривалий час займається схудненням. Вона змінила харчування і почала ходити в зал ще до карантину. Зараз вона часто тренується вдома і демонструє результати своїх тренувань.

Так, в цей раз юна красуня показала вже плоский живіт і талію, якої їй вдалося досягти після відпустки у Мексиці.

Тоді, відзначимо, вона всім поскаржилася на свою «фігуру жінки».

Горова вразила красою на камеру, розмахуючи руками в різні сторони, щоб краще було видно її форму. На кадрах можна помітити, що дочка Потапа зовсім без макіяжу, а верх її тіла без одягу – один лише спортивний ліфчик.

«В якій половині дня вам простіше тренуватися?», – запитала вона у фоловерів.

Також після домашньої тренування красуня вирушила в сауну, де показала свою фігуру в тому ж купальнику, в якому була на морі.

Відзначимо, що в Києві, як і в інших містах сауни і лазні заборонені на час карантину. По всій видимості, Горова відпочивала в приватній сауні в своїх знайомих.

Нагадаємо, що раніше Наталія Горова висловилася про те, що думає з приводу «відфотошоплених» фігур в мережі. Тоді вона показала фото, де сидить на лежаку і п'є апельсиновий сік з горілкою, не знаючи, що її фотографують.

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