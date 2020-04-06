Донька скандального українського політика Михайла Добкіна Алла показала свій домашній лук
Дівчина опублікувала свіже фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Алла була одягнена в короткі шортики і обтягуючу темну майку, яка облягла її принади. Алла зробила селфі, в результаті чого засвітила своє татуювання на внутрішній стороні руки. Відомо, що у Алли дуже багато тату по всьому тілу. Добкіна дивилася в кадр своїми великими блакитними очима, що додало фотографії ще більшої пікантності.
«А у мене для вас буде завтра сюрприз», - заінтригувала Добкіна своїх підписників.
За півдня фото Алли зібрало більше тисячі лайків. Шанувальники хвалять Аллу за зовнішній вигляд і чекають від неї новин.
«Ти прекрасна!», «Ура», «Чекаємо», «Аллочка, Спасибі Вам! І самі не сумуєте і нам не даєте», «Дуже красива», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Алла Добкіна поділилася фотографією з відпочинку. У січні вона з сім'єю була на Мальдівах. Вона активно публікувала фотографії в купальниках, а також спільні знімки з сином. Через два місяці Алла вирішила згадати приємні моменти з відпочинку. На кадрах дочка політика позувала у бікіні на пляжі і з сином за обідом. Образ красуня завершила солом'яним капелюшком.
Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна зняла штани і посвітила здертими колінами: "Ну, нічого собі".
Як повідомляла Politeka, дочка Добкіна похвалилася "хижою" обновкою: "Голлівуд відпочиває".
Також Politeka писала, Алла Добкіна блиснула зайвим під час прогулянки: «Ну нічого собі!».