Донька скандального українського політика Михайла Добкіна Алла показала свій домашній лук

Дівчина опублікувала свіже фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Алла була одягнена в короткі шортики і обтягуючу темну майку, яка облягла її принади. Алла зробила селфі, в результаті чого засвітила своє татуювання на внутрішній стороні руки. Відомо, що у Алли дуже багато тату по всьому тілу. Добкіна дивилася в кадр своїми великими блакитними очима, що додало фотографії ще більшої пікантності.

«А у мене для вас буде завтра сюрприз», - заінтригувала Добкіна своїх підписників.

За півдня фото Алли зібрало більше тисячі лайків. Шанувальники хвалять Аллу за зовнішній вигляд і чекають від неї новин.

«Ти прекрасна!», «Ура», «Чекаємо», «Аллочка, Спасибі Вам! І самі не сумуєте і нам не даєте», «Дуже красива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна поділилася фотографією з відпочинку. У січні вона з сім'єю була на Мальдівах. Вона активно публікувала фотографії в купальниках, а також спільні знімки з сином. Через два місяці Алла вирішила згадати приємні моменти з відпочинку. На кадрах дочка політика позувала у бікіні на пляжі і з сином за обідом. Образ красуня завершила солом'яним капелюшком.

Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна зняла штани і посвітила здертими колінами: "Ну, нічого собі".

Як повідомляла Politeka, дочка Добкіна похвалилася "хижою" обновкою: "Голлівуд відпочиває".

Також Politeka писала, Алла Добкіна блиснула зайвим під час прогулянки: «Ну нічого собі!».