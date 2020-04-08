Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", опублікувала чергове фото з відпочинку
Зірка деякий час тому відпочивала на Балі, звідки викладала яскраві фото, пише Politeka.net.
Повернувшись в Україну, артистка продовжила радувати своїх підписнків і опублікувала черговий яскравий знімок.
Зірка в цей раз позувала на скелі, звідки відкривався райський вид на воду.
Розпущене біле волосся Сопонару розвіював вітер.
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Красуня сперлася на руки, присівши в коротких шортах на землю.
При цьому можна помітити, що Ірина в чорному топі, який вигідно підкреслив її вигини, і дав помилуватися тонкою талією.
"Я так і залишуся твоєю найкрасивішою мрією 💙", - підписала фото зірка.
За дві години пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.
"Прочитала словами Вашої самої губатої героїні", "Сподіваюся мрія здійсниться і я зможу тебе пофотографувати 😍🔥", "Круто! Мені б туди теж...😍😍😍😍😍😍", "Класна природа і ти теж🌹🌹🌹", "Красива природа.Нехай збуваються всі мрії і будьте здорові і красиві.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Клас!!", "Та ну!))))", "Походу так🔥", "Красуня))))", "Нереально красива🔥🔥🔥👍", "Вау", "Обожнюю вас. А як ви потрапили в серіал" одного разу під Полтавою "?", "Ось це" райський вид 😱😍 »,« Боже, як добре ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍 " , "Красуня 😍😍😍❤️❤️❤️! Вид 👍👌🌊🌊🌊! "," А на яких уроках ти будеш сидіти? 😘😘😘😘😘😘 ",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ірина Сопонару позувала в купальнику з принтом пальми. Ліф обтягнув соковиті принади зірки, підкресливши всі достоїнства.
Зверху актриса одягла, ймовірно, халат з короткими рукавими, розкривши його.
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