Акторка показала, як проводить карантин наодинці з чоловіком

Відома українська актриса і співачка Віра Кекелія, зірка "95 Кварталу", опублікувала романтичний колаж з чорно-білих фото з чоловіком

Красуня зараз знаходяться на карантині разом зі своїм улюбленим людиною – чоловіком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Кекелии.

«Ранкова сімейна фотосесія не виходячи з дому», – підписала кадри з чоловіком Віра Кекелія, завдяки фотографа.

Також вона передала «естафету» інший актрисі Жіночого кварталу Березні Адамчук.

Для фотосесії Кекелія обрала білу футболку, а також чорний піджак чоловічого крою. Другий вона одягла на голе тіло, відкривши для фото контури своєї оголених грудей без ліфчика.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що фотосесії вийшла дуже емоційною, і вони в захваті від переданих почуттів. Деякі зазначили, що на фото Віра дуже схожа на американську актрису з «Титаніка» і «Відпустка по обміну» Кейт Вінслет.

«Які ви кльові», «Дивовижні фото, емоції, люди!», «Яка чарівна фотосесія👏», «Котики», «Дуже круто і креативно!», «Віра схожа на Кейт Вінслет!», «На Кейт Увинслет тут схожі», «напрочуд привабливо», «неперевершені фото», – пишуть під знімками Віри її шанувальники.

Кекелія зазначила, що їм теж сподобалася їхня ініціатива.

«Чесно зізнаюся, нам самим не скромно так подобається», – сказала вона на один з коментарів фоловерів.

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