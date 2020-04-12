Юна модель, дочка зірки студії «Квартал 95» Олени Кравець, Маша, показала обличчя без макіяжу

17-річна дівчина веде активне життя в соцмережах. Зараз, як і все в знаменитості, Маша Кравець сидить вдома і рідко виходить на вулицю. Про це пише Politeka.net.

Красуня показала свій домашній цибуля у звичайній зручною футболці, з розпущеним гладенько причесаними волоссям і без макіяжу. Вона посміхалася сонечку у вікні, через що на фото видно її дрібні зморшки навколо очей.

«Як ваш карантин?», – запитала вона у фоловерів в мережі.

Багато відзначили красу зоряної дочки в коментарях, інші ж відповіли на її питання:

«Не дуже», «наш не поганий», «Гарна Маша», «Гарна😍. Норма», «Гарна, як і матуся», «Серіали виручають», «Красуня».

Нагадаємо, що Маша опублікувала фото в Instagram, на якому постала в цікавому образі. Красуня зробила селфи, позуючи, по всій видимості, біля вікна. Світло від сонця впав так, що у дівчини раптово змінився колір волосся. Варто відзначити, що блакитноока Маша позує без макіяжу.

"волосся чомусь рожеві 😳", - написала вона в пості.

Відзначимо, що зараз Маша живе з подругами на знімній квартирі. Кравець розповіла, що там охороняється житловий масив, і 16-річній дівчинці тоді ця ідея припала до смаку.

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