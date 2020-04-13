Російська ведуча Олена Летюча отримала серйозну травму на шоу «Танці з зірками»

Зірка програми «Ревізорро», яку деякі називають «російською Олею Фреймут», була змушена покинути російську версію танцювального проекту через те, що зламала ребро, готуючись до свого першого виступу.

Спочатку Летюча подумала, що це був просто забив, проте біль не проходив і зірка все сильніше хвилювалася. Їй доводилося прийняти знеболююче перед виступом, а після танцю їй стало гірше.

«Влад узяв мене за бік в танці, і я впала практично без свідомості», - зізналася ведуча.

Вона розповіла, що тренувалася з партнером ночі безперервно, сподіваючись, що все ж зможе продовжити боротьбу. Однак, перед ефіром лікарі заборонили їй протягом найближчих трьох тижнів взагалі займатися танцями.

«Більше десяти днів у мене перелом ребра — так ми танцювали румбу. Тепер лікарі сказали, що більше не можна танцювати — потрібен спокій. Я плакала, було прикро, ми так старалися», - розповіла Летюча.

Одна з конкурсанток Марія Порошина звернулася до організаторів шоу з проханням дати парі Летючої шанс повернутися у проект після її одужання. Однак, журі вчинило по-своєму і запропонувало Летючій виступити пізніше зі спеціальним номером.

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