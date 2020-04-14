Український співак Сергій Бабкін постав у незвичному для артиста образі
Артист позував посеред городу, як справжній дачник, передає Politeka.net. Для виходу Бабкін вибрав спортивні штани і червону куртку, яка трохи підвелася і засвітила зайве.
На руках співака були рукавички, а на голові - панама.
В пості Бабкін розповів, що любить грати в баскетбол, завдяки своєму другові й колезі по групі "5NIZZA" Андрію Запорожцю.
"Коли ми разом вчилися в Ліцеї Мистецтв, грали дуже багато. На фізрі обов'язково, по вихідним на вуличних майданчиках, і навіть на рівні турнірів...Моя улюблена команда була CHICAGO BULLS, а улюблений гравець Shaquille O’Neal. Такі клубні куртки в той час не складно було купити... А от майку з номером мого кумира «32», я робив своїми руками ( вирізав, фарбував, клеїв.)", - написав артист.
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Як зазначив Бабкін, він з другом завжди грав в одній команді.
"У нас був злагоджений тандем. Андрій в нападі, а я в захисті. Як власне і наші кумири. А я тільки зараз побачив, що суми цифр у наших номерів - «5». Так, до речі про 5NIZZA. Звідки ніжки ростуть", - завершив співак.
"Не застудите поперек ☝️☝️☝️😃😃😃", "І нехай ще як мінімум 5 десятків років вам з Саном вдається творити те, що люблять шанувальники вашої творчості. :) ", "Славний дует нашої молодості! Тепер Вас слухають мої діти. 5NIZZA буде жити!" - написали користувачі мережі.
Раніше повідомлялося, що на початку березня 13-річного Артура, прийомного сина українського співака Сергія Бабкіна, терміново доставили на "швидкій" в лікарню.
Розповіла про те, що трапилося в Instagram дружина артиста і мати хлопчика Сніжана Бабкіна. Виявляється, у підлітка виявили пневмонію з ускладненнями, у результаті все закінчилося добре.
Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.
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