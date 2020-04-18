Головний герой шоу "Холостяк-10" молодий пілот і власник льотної школи Максим Михайлюк потрапив у скандал з однією з учасниць

Після старту проекта Михайлюк потрапив у центр уваги користувачів мережі Instagram, кожне фото зірки не обходиться без уваги. А після виходу нового ефіру чоловік ще встиг відзначитися в конфліктній історії з минулою дівчиною, пише Politeka.

Так, в цей раз сьомий випуск шоу порахувався одним з найскандальніших. Справа в тому, що Макс попрощався з двома учасницями, одна з яких явно не була готова залишити проект і різко висловилася про проект і самому чоловікові в цілому.

Учасниці і головний герой вже повернулися з Таїланду і після цього чоловік вирішив пожити тиждень з дівчатами і провести з ними більше часу в побуті. По завершенню тижня Макс також організував спеціальну вечірку, куди запросив велику компанію.

Ілона і Дана придбали костюми для суперниць, тоді як Даша з Анастасією купували продукти. У результаті образи дівчат чимало здивували під час ефіру. Серед гостей на вечірці засвітилися друзі учасниць, а до Макса приїхав його товариш. В кінці пройшла церемонія, у результаті якої троянду не отримала Аня, яка на емоціях не змогла стримати свого гніву.

Вже біля машини у дівчини сталася справжня істерика:

«Коли камери вимикаються, я найбільше закохуюсь у тебе. І ти зараз тої людини, яка до тебе так щиро відноситься, садишь в машину. Ти залишив дівчат, серед яких одна мріє про ескорті в Дубаї, друга – незаймана, яка за сексуальності ставить собі 10 балів, третя — стрибає з проекту в проект. А четверта – по суті щур! І з ними ти зібрався будувати відносини?! Серйозно?» – різко сказала дівчина, залишаючи проект.

Макс ж тактовно сказав, що дівчина просто звикла говорити правду в обличчя.

Також колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Наталія Масленнікова розкрила пікантні секрети зі зйомок проекту.

Так, Наталія вирішила розповісти, що ж відбувається на шоу «Холостяк», який дивляться мільйони телеглядачів, але ніхто не знає шанувальників, що ж приховують «за лаштунками». Зйомки першого ефіру, самого початку церемонії, що тривала в загальній складності цілих 40 годин!

«Це без урахування того, що з самого ранку ми прокидаємося, нас фарбують візажисти, одягають стилісти і зйомка починається ближче до ночі. 40 годин зйомки і потім заселення в будинок. За цей час я встигла померти і воскреснути 2 рази до ряду ✝️», - коментує перший ефір зірка.

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