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Кончіта Вурст продовжує дивувати шанувальників новими образами

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Кончіта Вурст - сценічний образ австрійського музиканта Тома Нойвирта, який він створив спеціально для висловлювань на підтримку толерантності і свободи самовираження людини.

Більш того, музикант називає його своїм альтер-его: Кончіта — окрема особистість, зі своєю біографією і долею. Вона існує тільки на сцені, а весь інший час Тому Нойвірт є самим собою.

На цей раз Том Нойвірт поділився зі своїми шанувальниками нескромним знімком, який був зроблений напередодні прямого ефіру.

"Спасибі за прекрасну розмову! Не можу дочекатися, щоб повернутися і побачити усіх вас знову. Спасибі всім за перегляд, побачимося завтра в п'ять вечора", - написав співак у підписі до фото, на якому він позує в одному піджаку на голе тіло.

Фанати в коментарях написали, що також люблять Тома Нойвірта і закликали його посміхатися якомога частіше.

Мало хто знає, що вперше Томас Нойвірт з'явився перед публікою як Кончіта Вурст в 2011 році, коли подав заявку на участь у шоу «Die grosse Chance», наведеними телекомпанією «ORF».

Участь у кастинг-шоу принесло Вурст небувалу популярність, і виконавець став помітною фігурою в країні.

В 2015 після оглушливої перемоги на «Євробаченні 2014» Кончіта записала дебютний альбом «Conchita», в який вона включила пісню «Heroes» («Герої») – посвята своїм шанувальникам. Також на цю пісню був знятий кліп. Так співачка віддячила їм за підтримку, яка допомогла їй перемогти на «Євробачення». Альбом став платиновим менш ніж через тиждень після релізу.

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