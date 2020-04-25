Відомий російський комік, резидент Comedy Club Гарік Харламов придумав на карантині нову розвагу для своїх шанувальників

Зовсім недавно Гарік створив нового персонажа, пенсіонера Сергія Анатолійовича Макарова, передає Politeka.net.

Він спілкується з публікою з позиції діда, який, ясна річ, не розбирається в нових технологіях та сучасному світі, воює зі своїм онуком Сашком і лає політику.

Образ вийшов неймовірно реалістичним з допомогою фільтрів.

У своєму Instagram «дід Макар» тепер влаштовує прямі ефіри і навіть селекторні наради, уривок з якої продемонстрував зовсім недавно, заявивши, що він – директор фірми «Макаров і сини». При цьому герой виглядає солідно: на ньому сорочка з краваткою і піджак, а також окуляри.

Користувачі оцінили гумор Харламова.

«Гарік, скажіть, як Вам у ці смутні часи вдалося постригтися?», «Гарік в нормі))))», «Макар Харламов», «Розкрутився дід», «Я думала, це Друзь, передача «Що? Де? Коли?», «Нічого собі, як постарів😂😄», «Дід Макар», – жартують вони в коментарях.

Раніше ми писали, що скандально відома блогер Олена Міро рознесла Харламова за невдалий жарт. Все почалося з того, що 56-річний голлівудський актор Джонні Депп зареєструвався в Instagram. Харламов запропонував своїм підписникам перейти на сторінку Деппа і написати під його постами один-єдиний коментар: "Йо*****- горобчики, Джонні, ти?".

Миро повідомила, що дуже хотіла дізнатися адекватну реакцію артиста, думаючи, що насправді він грає роль.

«Веде себе, як дебіл? Ну, думаю, може, у нього образ такий? Але ні, помилилася, це — не образ, він натуральний дебіл, і жарти у нього для дебілів», — написала у своєму Telegram-каналі блогер.

Нагадаємо, Харламов захопився агресивними діями РФ в Україні.

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