Оля Полякова, Ані Лорак, Регіна Тодоренко та інші зірки показали, як потрібно ставати на шпагат

На першому фото Оля Полякова продемонструвала, яка в неї розтяжка. Співачка в яскравому вбранні і на підборах задерла ногу вище голови. Відразу можна помітити, що проблем з шпагатами у зірки немає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото позувала Ані Лорак. Співачка задерла свою ногу в лосинах на рівень голови. Зірка стояла біля шведської стінки і розповіла, що треба себе покращувати себе.

На третьому фото позує Регіна Тодоренко. Телеведуча стала в дверному отворі в топі і чорних лосинах і легко задерла ногу вище голови і зафіксувала її на дверній рамі.

На четвертому фото своє вміння показала Маргарита Паша, яка отримала титул "Міс Україна 2019". Модель була в лосинах і куртці, а шпагат зробила повітряний біля дереві. Зірка дістала до гілки ногою, виглядає дуже ефектно.

Укладає парад шпагатів Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita. Співачка стала біля пальми на пляжі в купальнику й задерла ногу вище голови. П'ята прямо вперлася в стовбур дерева. Фотографія на тлі піску, екзотичної рослинності і моря вийшла дуже цікавою та річною.

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