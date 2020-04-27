Як кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає і підтвердженням цього прислів'я будуть служити наступні фото

Так, зірки, якяких називають еталонами краси, стали мамами не менш прекрасних дочок.

15-річна дочка красуні Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя, Діва Кассель - справжня красуня. Дівчина вже зробила перші кроки в модельній кар'єрі, пише boom.ms. Зокрема, минулого літа красуня знялася в рекламі для бренду Dolce & Gabanna.

Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі народила маленьку красуню Лару Джеміне. Дівчинці зараз шість років. Любляча мама часто викладає фото з дитиною.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі стала мамою шістьох дітей, троє з яких - прийомні.

Рідні діти неймовірно схожі на обох гарних батьків.

«Міс Світу — 1994», актриса Айшварія Рай вісім років тому народила дівчинку Аарадью Баччан. Батько дитини - індійський актор Абхішек Баччан. Закохані познайомилися у 2006 році, а через рік одружилися.

Актриса Кейт Хадсон народила трьох чудових дітей. Зараз старшому Райдеру Робінсону вже 16 років, Бінгем Белламі - п'ять, а дочці Рані Фудзикаве у вересні виповниться два рочки.

Всіх трьох артистка народила від різних чоловіків.

Ось такі вони - справжні красуні, можливо, майбутні зірки.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі розкрила "зміїний" жакет, щоб продемонструвати апетитні принади.

Топ відмінно підкреслив прекрасну фігуру актриси. Так, він виділив пишні груди і тонку талію.

Довга чолка впала на очі. Повіки артистки були в темних тінях, а губи блищали від помади нюдового відтінку.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі розповіла журналістам, що проводить час у самоізоляції з дітьми

«Ми всі замкнені в своєму будинку. У нас все в порядку», - розповіла Джолі.

Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.

Як повідомляла Politeka, жорстоке поводження: Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.

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